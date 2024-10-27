сегодня в 18:03

Задержаны двое заключенных, сбежавших из исправительного центра в Забайкалье

Силовики схватили двух из четырех заключенных, которые ранее сбежали исправительного центра № 1 Нерчинска в Забайкалье, сообщает Mash .

Ранее из центра сбежали Олег Чекрышев, Юрий Русин, Андрей Андреев и Николай Куйдин. Мужчин судили за кражи, грабежи и насилие к представителям власти и были приговорены к принудительным работам

Юрия Русина сотрудники краевого УФСИН поймали в читинском микрорайоне Гвардейский. Он не сопротивлялся. Мужчину уже везут в помещение для нарушителей исправительного центра Нерчинска.

Олега Чекрышева задержали по адресу прописки в Благовещенске Амурской области.

Документы сбежавших заключенных направят в суд, чтобы изменить им меру пресечения.