Третье уголовное дело возбудили после ДТП в Кемерове, где пострадали свыше 140 людей

В Кузбассе следователи возбудили новое уголовное дело после столкновения трамваев 6 июня, в результате которого пострадали свыше 140 людей и погиб один человек. Расследование инициировано по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека), сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону.

Правоохранители полагают, за деятельностью АО «Кемеровская электротранспортная компания», а также другими подведомственными организациями, необходимо было предпринимать «достаточные меры по контролю». Этого, как считают в СК, не сделали чиновники из управления транспорта и связи администрации Кемерова. Их личности пока не установили.

По данным Следкома, халатность указанных должностных лиц привела к тому, что 6 июня на рейс вышел неисправный трамвай, который впоследствии угодил в крупное ДТП.

Накануне два уголовных дела по факту ДТП с кемеровскими трамваями уже были возбуждены сотрудниками СУ СКР по Кузбассу и следователями областного главка МВД.