Тренер 21-летней волейболистки из Подмосковья назвала причину ее самоубийства

Главный тренер подмосковной команды по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово» Наталья Урядова заявила, что ее подопечная могла покончить с собой из-за расставания с парнем. По словам наставницы, пара порвала отношения в тот же день, когда спортсменка совершила суицид, сообщает Газета.ru .

Урядова рассказала, что после разговора с девушкой ее бывший молодой человек вызвал к спортсменке скорую помощь. Врачи пытались отговорить волейболистку от совершения самоубийства, но усилия оказались тщетными.

«Это было самоубийство на почве расставания с молодым человеком. Получается, что они в этот же день и расстались, в день трагедии», — считает тренер.

Наставница отозвалась о волейболистке как о добром, жизнерадостном и очень порядочном человеке. По словам Урядовой, ее подопечная не опускала рук и имела большие планы на спортивную карьеру.

О гибели 21-летней волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» стало известно 22 апреля.