сегодня в 14:55

Трех мертвых мужчин нашли в канализационном колодце в Татарстане

В городе Мамадыш в Республике Татарстан в канализационном колодце обнаружили трупы троих мужчин. Они спустились туда по очереди, сообщает «Татар Информ» .

Инцидент произошел на перекрестке улиц Хади Такташа и Маннура. В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан отметили, что колодец находится во дворе частного дома.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.

