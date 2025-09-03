Трех мертвых мужчин нашли в канализационном колодце в Татарстане
В городе Мамадыш в Республике Татарстан в канализационном колодце обнаружили трупы троих мужчин. Они спустились туда по очереди, сообщает «Татар Информ».
Инцидент произошел на перекрестке улиц Хади Такташа и Маннура. В пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан отметили, что колодец находится во дворе частного дома.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.
