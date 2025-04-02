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Трех испанцев и австралийца арестовали при попытке проникнуть на Байконур

На космодроме Байконур в Казахстане провели задержание троих испанцев и австралийца. Они пытались проникнуть к строению с многоразовыми кораблями «Буран», построенными в СССР, рассказал РИА Новости осведомленный источник.

Проводится допрос задержанных.

Летом 2024 года были арестованы три туриста из ЕС. Они тоже планировали проникнуть на космодром.

Ранее с Байконура запустили ракету-носитель «Союз-2.1а». Она перевозила груз в размере 2,5 тонн на Международную космическую станцию.