С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем

сегодня в 00:55

С Байконура на МКС стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30», сообщили в пресс-службе Госкорпорации «Роскосмос».

Стыковка к модулю «Звезда» российского сегмента МКС состоится 2 марта.

Грузовик доставит свыше 2,5 тонн оборудования, одежды, питания, топливо, воду.

«На орбиту отправится скафандр для выходов в открытый космос — „Орлан-МКС“ № 6. Он абсолютно автономен и действительно в каком-то смысле является мини-кораблём» — сказано в сообщении.

Сейчас на МКС находятся россияне Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также американцы Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.