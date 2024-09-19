Трех человек спасли из горящего дома на юго-западе Москвы Происшествия сегодня в 09:34 Фото - © МЧС Москвы

Пожар произошел в квартире на пятом этаже дома на улице Профсоюзной, с 11-го этажа спасли двух взрослых и одного ребенка, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. Там горели личные вещи и мебель. В 08:39 четверга пожар локализовали, а в 08:42 — ликвидировали. Информации о пострадавших при возгорании не поступало. Ранее крыша административного здания загорелась на востоке столицы. Возгорание ликвидировали.