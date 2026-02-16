Транспортный коллапс испортил отдых сотням китайцев в Мурманской области

Транспортный коллапс происходит в Мурманской области из-за сильной метели уже третий день. Несколько сотен туристов из Китая застряли на единственной трассе из Териберки, сообщает Mash .

В снежном плену находятся примерно 480 туристов, 343 из них приехали из-за рубежа.

Некоторых путешественников расселили в школы и отели. На дороге скопилось не менее 150 машин. Автобусы не выпускают. Примерно в 02:00 отправили одну колонну.

Россияне и зарубежные туристы недовольны работой местного подрядчика, который должен убирать единственную дорогу. Ему не хватает техники. Люди уже пожаловались губернатору, в прокуратуру и Минтранс.

Ситуацию усугубляют и действия «серых» перевозчиков. Люди на неподходящих авто выезжают в колонну, застревают и тормозят остальных.

Дорога к Териберке была закрыта 9 февраля из-за сильного ветра и снегопада на участке Кола — Серебрянские ГЭС.

Заторы из Териберки по направлению к Мурманску начались вечером 14 февраля. Тогда село начали покидать туристы. Утром 15 февраля авто стали двигаться в три колонны. По одной ехали машины с полным приводом, по второй с моно-, а по третьей — автобусы. Из-за непогоды образовались большие пробки.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.