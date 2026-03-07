Трамп заявил о ликвидации 42 кораблей Ирана

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что в результате действий США было выведено из строя до 42 кораблей военно-морских сил Ирана в рамках проводимой операции, сообщает РИА Новости .

«Мы уничтожили 42 военных корабля, некоторые из них довольно большие», — сказал Трамп во время саммита «Щит Америки» во Флориде.

Удары по целям на иранской территории, включая Тегеран, были нанесены США и Израилем, начиная с 28 февраля. С того момента поступает информация о разрушениях и жертвах среди гражданского населения.

Иран со своей стороны осуществляет ответные атаки по Израилю, а также по американским военным объектам, расположенным на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп пообещал «полностью уничтожить» некоторые районы и людей Ирана. По его словам, мощнейший удар запланирован на 7 марта.

