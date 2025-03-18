Трамп выразил уверенность, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня

«Они согласятся», — сказал он.

Также Трамп отметил, что обсуждение приглашения президента России Владимира Путина в Белый дом возможно после сделки по Украине.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп применит рычаги давления на РФ, если его диалог с российским лидером не сложится. До этого республиканец заявлял, что они связаны с финансами.