Трамп потребовал оперативно обнародовать причины крушения вертолета в Нью-Йорке

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что министр транспорта занимается расследованием катастрофы вертолета близ Нью-Йорка, причины будут обнародованы оперативно, сообщает РИА Новости .

«Видеозапись инцидента ужасает. Да благословит Господь семьи и друзей погибших», — написал он в соцсети Truth Social.

В США вертолет упал в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка.

Известно, что вертолет направлялся из центра Манхэттена.

На борту рухнувшего вертолета в Гудзоне были пилот, двое взрослых и трое детей, все погибли.