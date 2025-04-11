Трамп потребовал оперативно обнародовать причины крушения вертолета в Нью-Йорке
Американский президент Дональд Трамп заявил, что министр транспорта занимается расследованием катастрофы вертолета близ Нью-Йорка, причины будут обнародованы оперативно, сообщает РИА Новости.
«Видеозапись инцидента ужасает. Да благословит Господь семьи и друзей погибших», — написал он в соцсети Truth Social.
В США вертолет упал в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка.
Известно, что вертолет направлялся из центра Манхэттена.
На борту рухнувшего вертолета в Гудзоне были пилот, двое взрослых и трое детей, все погибли.