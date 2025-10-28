сегодня в 15:44

Трактор задавил женщину на улице Маршала Василевского в Москве

Смертельное ДТП с участием трактора и пешехода произошло на улице Маршала Василевского в Москве. Погибла женщина, сообщает столичная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, ДТП произошло в районе дома 17. Трактор совершил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшая в этот момент стояла на тротуаре.

Пешеход получила серьезные травмы. К несчастью, они оказались смертельными. Женщина скончалась на месте ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы расследуют дело. Они устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в столице девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда внезапно ее зацепило боковое стекло от проезжающей машины. О состоянии пострадавшей ничего неизвестно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.