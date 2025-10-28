Трактор задавил женщину на улице Маршала Василевского в Москве
Смертельное ДТП с участием трактора и пешехода произошло на улице Маршала Василевского в Москве. Погибла женщина, сообщает столичная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, ДТП произошло в районе дома 17. Трактор совершил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшая в этот момент стояла на тротуаре.
Пешеход получила серьезные травмы. К несчастью, они оказались смертельными. Женщина скончалась на месте ДТП.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы расследуют дело. Они устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее в столице девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда внезапно ее зацепило боковое стекло от проезжающей машины. О состоянии пострадавшей ничего неизвестно.
