Трагическая вечеринка: трое погибли при опрокидывании катера в Татарстане
Прогулочный катер опрокинулся в Татарстане, 3 человека погибли
В Зеленодольском районе Татарстана во время вечеринки по случаю дня рождения пассажира опрокинулся прогулочный катер. Погибли три человека, сообщает «112».
По предварительным данным, во время ЧП на борту было шесть человек.
Трое из них скончались до приезда скорой помощи. Остальных увезли в больницу.
Ранее в бухте Миноносок в Приморье загорелся катер, но люди, которые были на борту, отказались от помощи. Несколько членов экипажа сразу после ЧП покинули катер, они спрыгнули воду.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.