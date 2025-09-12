Трагическая вечеринка: трое погибли при опрокидывании катера в Татарстане

В Зеленодольском районе Татарстана во время вечеринки по случаю дня рождения пассажира опрокинулся прогулочный катер. Погибли три человека, сообщает «112» .

По предварительным данным, во время ЧП на борту было шесть человек.

Трое из них скончались до приезда скорой помощи. Остальных увезли в больницу.

Ранее в бухте Миноносок в Приморье загорелся катер, но люди, которые были на борту, отказались от помощи. Несколько членов экипажа сразу после ЧП покинули катер, они спрыгнули воду.

