Трагедия в Ленобласти: 4-месячная девочка умерла по вине пьяного отца

В Ленинградской области произошла трагедия. 31-летний отец в состоянии алкогольного опьянения лег спать с 4-месячной дочерью и случайно задушил ее, сообщает РЕН ТВ .

Ребенок заболел незадолго до случившегося. В этот день у малышки поднялась высокая температура, но этот факт не помешал ее родителям употребить алкоголь.

После посиделок отец лег спать на кровать, где находилась девочка. Когда мать вошла в комнату, она заметила, что изо рта ребенка идет пена. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Ранее в США 40-летнюю работницу детского сада Тиффани Хедрик обвинили в убийстве 3-летнего мальчика с аутизмом и жестоком обращении с ребенком, которое привело к гибели. Женщина положила ребенка на живот, после чего накрыла его утяжеленным одеялом массой примерно 8,2 кг.

