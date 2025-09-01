Воспитательница детсада задушила трехлетнего аутиста утяжеленным одеялом в США

40-летняя работница детского сада в американском штате Миссури Тиффани Хедрик обвиняется в убийстве второй степени трехлетнего мальчика с аутизмом и жестоком обращении с ребенком, которое привело к гибели. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Mirror.

Обвинение считает, что женщина положила ребенка на живот, после чего накрыла его утяжеленным одеялом массой примерно 8,2 килограмм. Так мальчик и задохнулся.

Одеяло при этом использовалось якобы, чтобы «успокаивать детей» во время сна днем. Мальчик пытался спастись, но у него не получилось.

Хедрик повернула его на живот и ограничила движения. Через некоторое время мальчик перестал дергаться. После этого работница как будто бы забыла про него до конца своей рабочей смены.

27 мая отец мальчика подал иск на 25 тыс. долларов против Хедрик и владельца детского сада. Мать ребенка тоже обратилась в суд. Она обвиняет детский сад в плохой подготовке работников, надзором за ними, ненадлежащих мерах воспитания детей.