Toyota вылетела под грузовик: ДТП под Новосибирском унесло жизни 3 человек

Три человека погибли в аварии с грузовиком в Новосибирской области

Страшное ДТП с грузовиком произошло в Новосибирской области. В результате погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает РЕН ТВ .

Трагедия произошла на 91 км трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель Toyota Avensis выехал на встречку, где двигался грузовик DAF.

В результате две машины столкнулись. Водитель легковушки, пассажирка и двухгодовалый ребенок получили смертельные травмы. Еще двое детей, 11 и 7 лет, госпитализированы.

В Сети появились кадры с последствиями аварии. На фото видно, как легковушка в результате ДТП превратилась в груду металла. Большегруз после столкновения занесло в кювет, прицеп автомобиля перевернулся.

Ранее страшное ДТП произошло на Симферопольском шоссе в Подмосковье. На видео с места аварии показано, что грузовик висит на бордюре, он почти завалился набок.

