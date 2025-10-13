Торговое судно с украинскими моряками затонуло в Черном море
Корабль с украинским экипажем затонул в Черном море
Торговое судно Eileen с десятью гражданами Украины на борту затонуло в Черном море в 140 морских милях от болгарского побережья, сообщает «Лента.ру».
Судно получило пробоину и начало тонуть, после чего экипаж передал сигнал бедствия.
На помощь выдвинулись болгарский пограничный корабль и вертолет, а также румынские и турецкие суда, находившиеся в районе бедствия. Все десять украинских моряков были успешно эвакуированы на спасательных плотах и подняты на борт турецкого судна-спасателя.
После завершения эвакуации поврежденное судно Eileen полностью затонуло. Причины получения пробоины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее российская армия затопила украинский военный корабль-разведчик на реке Дунай.