Торговое судно с украинскими моряками затонуло в Черном море

Торговое судно Eileen с десятью гражданами Украины на борту затонуло в Черном море в 140 морских милях от болгарского побережья, сообщает «Лента.ру» .

Судно получило пробоину и начало тонуть, после чего экипаж передал сигнал бедствия.

На помощь выдвинулись болгарский пограничный корабль и вертолет, а также румынские и турецкие суда, находившиеся в районе бедствия. Все десять украинских моряков были успешно эвакуированы на спасательных плотах и подняты на борт турецкого судна-спасателя.

После завершения эвакуации поврежденное судно Eileen полностью затонуло. Причины получения пробоины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее российская армия затопила украинский военный корабль-разведчик на реке Дунай.