Торчат в отбойниках: непогода в Подмосковье стала причиной массовых ДТП

Несколько крупных ДТП произошло в Подмосковье из-за прошедшего снегопада

Из-за неблагоприятных погодных условий в Московской области произошло несколько крупных ДТП, сообщает RT .

В Подмосковье фиксируются новые аварии: непогода стала причиной столкновений автомобилей на трассе М-2 и Новорязанском шоссе.

Так, в поселке Киселево, расположенном в городском округе Истра, отечественный автомобиль влетел в отбойник. Фиксируется и аналогичное ДТП с микроавтобусом. В другой аварии машина вылетела в кювет и перевернулась.

Департамент транспорта Москвы предупредил жителей столицы о гололедице, ожидаемой в понедельник. Сообщается о нескольких крупных ДТП, уже случившихся на МКАД.

Многие автомобилисты преждевременно сменили зимнюю резину на летнюю, пишут в Сети.