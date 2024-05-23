Топливный бак отвалился у польского МиГ-29 во время учебного полета

В социальной сети X (ранее — Twitter) появилась информация от главного командования Вооруженных сил Польши по поводу топливного бака, оторвавшегося от истребителя МиГ-29. Он рухнул вблизи от жилых строений, сообщает ТАСС .

МиГ-29 совершал учебный полет, когда его топливный бак отвалился. Он был пустой и упал в нескольких сотнях метров от зданий, где были люди. Человеческих жертв удалось избежать.

Потерявший бак МиГ-29 относится к 22-й базе тактической авиации в Мальборке, где находится еще несколько самолетов этого типа.

ВВС Польши насчитывали 22 истребителя МиГ-29 в 2023 году. Значительную часть из них позже передали Украине.

Ранее при попадании самолета Singapore Airlines в зону сильной турбулентности погиб пассажир. Boeing 777-300ER выполнял рейс из Лондона в Сингапур, на борту пострадали около 70 человек.