Топ-менеджер Московской биржи погиб, упав во время прогулки с яхты

Топ-менеджер Московской биржи Георгий Чибисов упал с яхты во время прогулки по Москве-реке и погиб, пишет Baza .

Директор по маркетингу Московской биржи пропал вечером 27 июля. Его родные рассказали, что он отправился кататься на катере. Мужчина написал жене сообщение и больше не выходил на связь. Женщина забила тревогу.

Сотрудники полиции расспросили знакомых Чибисова и узнали, что мужчина вышел на палубу судна и упал в воду. Сначала его пытались найти самостоятельно, но потом позвали на помощь спасателей.

Тело погибшего нашли в реке в воскресенье, 28 июля. Чибисову было 44 года. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.

С начала лета в Московской области утонуло 45 взрослых и 14 детей. В России с начала купального сезона утонули в водоемах 812 человек, среди которых 155 детей.