Главный детский травматолог Подмосковья рассказал о правилах поведения на воде

С начала лета в Московской области утонуло 45 взрослых и 14 детей. В России с начала купального сезона утонули в водоемах 812 человек, среди которых 155 детей. Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев поделился основными правилами поведения на воде во время купания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Люди тонут по самым совершенно разным причинам. Это отсутствие контроля со стороны взрослых за детьми у водоемов, купание в состоянии алкогольного опьянения, плавание в одиночку или в неизвестных местах, прыжки в воду, использование плавательных средств, купание в шторм или плохую погоду, охлаждение организма, потеря сознания, попадание воды в дыхательные пути, судороги, усталость, сильные водные потоки и течения.

«Первостепенно, что необходимо сделать — оценить условия окружающей среды. Крайне важно соблюдать безопасность при плавании: не ныряйте и не прыгайте в неизвестную глубину, не заплывайте далеко, ограничьте время купания 30 минутами. Будьте осторожны при купании в естественных водоемах: выбирайте места с твердым песчаным дном, соблюдайте знаки ограждения и избегайте опасных мест. Обязательно надевайте защитное снаряжение при активных видах спорта на воде. И не забывайте объяснять детям риски купания и будьте рядом, когда они купаются», — прокомментировал Григорьев.

Соблюдайте правила безопасности поведения на воде. Помните, что трагедию проще предупредить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.