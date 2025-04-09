Толпа подростков избила дочь участника СВО на Ямале

В Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе толпа подростков на камеру избила 11-летнюю девочку. Она оказалась дочерью участника спецоперации, открыто уголовное дело, сообщает РИА Новости .

В Сети появилась запись, на которой несколько человек сначала окружили девочку. Затем ее ударили по лицу, повалили на землю и ударили ногами. Параллельно агрессоры угрожали девочке.

Агрессивная группа молодых людей состоит в том числе из мигрантов. Открыто уголовное дело по часть 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

Отец пострадавшей находится в зоне спецоперации.

Ранее в Москве пьяный мужчина до смерти избил двухлетнего ребенка.