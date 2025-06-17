Толпа пьяных отморозков напала на врача в больнице Тюмени

В Тюмени толпа пьяных мужчин ворвалась в медучреждение и напала на врача, который ранее лечил одного из них. Это произошло в День медработника, сообщает «112» .

Группа мужчин пришла в областную больницу ближе к вечеру. Они направились к конкретному врачу и потребовали принять одного из них без очереди. В это время у медика шел прием.

Некоторое время мужчины разговаривали на повышенных тонах, а затем один из них начал избивать врача. После на медика напали и остальные члены банды.

Пострадавший получил множественные травмы, после чего хулиганы скрылись. Их удалось задержать.

В СК РФ отметили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Следствие в Тюменской области ходатайствует о передаче материалов в свое производство.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах происшествия и о принятом надзорным органом решении.

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