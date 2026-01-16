Толпа била жертву ногами: видео конфликта со стрельбой в центре Москвы
Появилось видео конфликта со стрельбой в центре Москвы
Фото - © Telegram-канал 112
Telegram-канал «112» опубликовал видеоролик с остановки в центре столицы, где ночью произошла стрельба.
На видео показано, как несколько мужчин бьют лежащую на снегу жертву, рядом стоит автобус.
Ранее несколько мужчин непристойно вели себя в автобусе. Им сделал замечание один из пассажиров. После этого хулиганы вышли на остановку вместе с юношей, чтобы продолжить выяснение отношений.
В результате произошедшего пострадали четыре человека, в том числе 17-летний стрелок.
Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.
