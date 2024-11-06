Толкучка в маленьком аэропорту: рейс из Жуковского не может улететь в Тель-Авив

Пассажиры аэропорта Жуковский сутки не могут улететь в Тель-Авив

Рейс WZ 19 Жуковский — Тель-Авив авиакомпании Red Wings перенесли уже два раза. Уже сутки пассажиры не могут улететь в Израиль, в аэропорту происходит давка, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Самолет должен был вылететь 5 ноября в 18:00, но рейс перенесли на 06:00 6 ноября. Потом его передвинули еще раз. Одна из пассажирок рассказала, что воздушное судно не вылетело из-за неисправности.

«Теперь в маленьком аэропорту толкучка», — добавила она.

В компании Red Wings уточнили, что рейс перенесли на 07:00 7 ноября. Причиной назвали «производственную необходимость» и задержку других рейсов. Позже стало известно, что все дело в замене лобового стекла в самолете из-за ограничений полета над Израилем.

Ранее авиакомпания Air France приостанавливала полеты над Красным морем, так как пилоты заметили светящийся объект в небе во время пролета над Суданом.