Тюрьма на 5 лет: в Нижнем Новгороде женщина украла 22 тыс руб с чужой кредитки

В Нижнем Новгороде женщину будут судить за кражу денег с чужой карты

В полицию Ленинского района Нижнего Новгорода обратилась 36-летняя жительница с заявлением о пропаже денег с кредитной карты. Позже выяснилось, что пострадавшая не успела ее заблокировать, а воришка смогла сделать 30 покупок на сумму свыше 22 тысяч рублей, сообщает ИА «Время Н» .

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, возбуждено уголовное дело о краже. В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнюю гражданку, она уже дала признательные показания. Ее отправили домой под подписку о невыезде, теперь женщине грозит тюрьма на срок до 5 лет.

По закону, лицо, обнаружившее потерянную вещь, должно незамедлительно уведомить об этом собственника и возвратить ему находку.

В противном случае утаивание или присвоение найденного имущества может быть квалифицировано как хищение согласно статье 158 Уголовного кодекса РФ.