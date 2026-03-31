Житель Тюмени предпринял попытку побега с праздника при помощи постельного белья, чтобы вовремя явиться на работу. Момент инцидента попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал URA.RU.

Побег по простыням ради работы произошел на улице Баумана. Там приятели собрались в одной из квартир на шестом этаже для дружеских посиделок. Наутро одному из гостей потребовалось рано уйти на работу. Однако разбудить хозяев ему не удалось, а дверь была заперта. Он не придумал ничего лучше, как спуститься на землю с шестого этажа по связанным между собой простыням.

Перед экстремальным побегом из квартиры мужчина попытался найти ключи от двери, но ничего не получилось, и тогда он нашел решение: сплел из простыней импровизированную веревку, чтобы спуститься по ней во двор.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина аккуратно вылезал из окна, держась за веревку. В этот момент его друзья уже проснулись и, вместо того чтобы отдать ключи от двери, начали наблюдать за его действиями, снимая все на телефон. Спустя несколько метров мужчина все-таки сорвался и упал.

«Он смог благополучно приземлиться на газон. Убедившись, что он в порядке, компания отправилась досыпать, а ответственный сотрудник — на работу», — сообщают очевидцы.

Обращался ли тюменец в больницу после падения, неизвестно.

