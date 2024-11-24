Times of Israel: в ОАЭ обнаружили труп пропавшего израильского раввина Когана

Труп пропавшего посланника иудейского религиозного движения «Хабад» Цви Когана обнаружили в Объединенных Арабских Эмиратах. В офисе премьера Израиля Беньямина Нетаньяху назвали это дело террористическим актом, а также убийством, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Times of Israel.

Труп Когана обнаружили силовики ОАЭ. Умерший был гражданином Молдовы и Израиля.

Последние месяцы своей жизни Коган жил в Объединенных Арабских Эмиратах.

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