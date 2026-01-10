сегодня в 18:10

Time: более 200 митингующих умерли после стрельбы по толпе в Тегеране

В шести медицинских учреждениях иранского Тегерана умерли минимум 217 человек. Они получили ранения во время стрельбы по протестующим в центре города, сообщает RT со ссылкой на материал Time.

Это случилось на фоне практически полного отключения интернета. Также в Иране не работает сотовая связь.

Ограничения были введены вечером 8 января.

Массовые протесты в Иране идут с конца декабря 2025 года. Они проходят из-за девальвации местной валюты в примерно 60 населенных пунктах в 25 провинциях государства.

Ранее сообщалось, что в Тегеране митингующие подожгли мечеть Аль-Расул. Также в разных частях столицы Ирана протестующие совершали другие акты агрессии.

