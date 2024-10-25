«Тихий был»: одноклассник рассказал об устроившем резню в гипермаркете Петербурга

Бывший одноклассник мужчины, который в пятницу устроил резню в гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге, рассказал о его прошлом, сообщает « Фонтанка.ру ».

Подозреваемый в нападении с ножами на посетителей магазина жил в девятиэтажном доме. Здание расположено напротив гипермаркета «Окей». Одноклассник задержанного видел его в этом магазине несколько раз.

По словам мужчины, он не только учился вместе с подозреваемым, но и служил в армии вместе с ним. Устроивший резню всю жизнь занимался фехтованием, а после службы продолжил совершенствоваться в этом виде спорта и даже стал преподавать.

Одноклассник подозреваемого отметил, что не ожидал от давнего друга такой агрессии. По его словам, тот всю жизнь «очень тихий был, спокойный».

Мужчина рассказал, что с ним связался их общий сослуживец, который вместе с задержанным попал в конфликт в армии. По его словам, напавший на людей в гипермаркете «даже не умеет драться».

В пятницу мужчина напал с ножами на покупателей в гипермаркете «Окей» в Петербурге. На него возбудили дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.