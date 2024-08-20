Фотографии американских наемников под Курском появились на сайте ЧВК FOG

Фотографии американских наемников в Курской области появились на сайте ЧВК FOG, пишет RT .

Фотографии американских наемников опубликованы в соцсетях частной военной компании Forward Observation Group, сказано в публикации.

На снимке военные позируют рядом с бронеавтомобилем HMMWV производства США в отличительных знаках ВСУ.

На геолокации указана Курская область и подпись к публикации The boys in Kursk. В центре фото находится основатель FOG Деррик Бейлс, подчеркивается в статье.

Ранее сообщалось, что белорусские националисты, воюющие в составе ВСУ, были замечены на территории Курской области.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа и заняли ряд населенных пунктов приграничья.