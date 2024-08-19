В Курскую область зашли белорусские националисты из отряда «Тур»

сегодня в 21:55

Белорусские националисты, воюющие в составе ВСУ, были замечены на территории Курской области РФ, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» .

На видеокадрах видно, как танк под бело-красно-белым флагом несется в пыли по дороге среди жилых домов. На боевой машине сидят несколько человек в военной форме.

Солдаты были идентифицированы — это подразделение «Тур», состоящее из беглых белорусов, воюющих в составе 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предателями воюющих за Украину белорусов в Курской области.