В Курскую область зашли белорусские националисты из отряда «Тур»
«РВ»: в Курской области замечен танк белорусских националистов
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Белорусские националисты, воюющие в составе ВСУ, были замечены на территории Курской области РФ, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
На видеокадрах видно, как танк под бело-красно-белым флагом несется в пыли по дороге среди жилых домов. На боевой машине сидят несколько человек в военной форме.
Солдаты были идентифицированы — это подразделение «Тур», состоящее из беглых белорусов, воюющих в составе 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предателями воюющих за Украину белорусов в Курской области.