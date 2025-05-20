Тетя Моргенштерна* судится с автосалоном из-за навязанных услуг

Тетя рэпера Моргенштерна* Наталья купила в кредит подержанную машину, а затем выяснила, что в автосалоне с нее списали 250 тыс. рублей за оказание дополнительных услуг. По словам женщины, их ей навязали, сообщает SHOT .

Наталья приобрела авто с пробегом — Honda Crider 2023 года. Объявление о продаже она нашла в интернете, после чего заключила с собственником машины договор в автосалоне «Купер Групп» в Уфе. Машина обошлась в 2 млн 50 тыс. рублей.

Женщина внесла 200 тыс. рублей наличными, а на остальную сумму в салоне ей оформили кредит. Затем тете рэпера пришли еще два счета от «Купер Групп»: на 160 и 90 тыс. рублей. С Натальи списали эти деньги за якобы подбор и проверку машины и за подключение к программе гарантии.

При этом покупательница утверждает, что договоры на оказание дополнительных услуг она не заключала. Женщина подала в суд, он удовлетворил иск частично, обязав салон вернуть Наталье 160 тыс. рублей. Та оказалась недовольна результатом заседания и подала апелляцию.

Ранее стало известно, что с Моргенштерна* могут снять статус иноагента. Активисты обратились с такой просьбой в СК РФ.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.