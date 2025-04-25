Оставил аморальный образ жизни: с Моргенштерна* могут снять статус иноагента

Движение «Зов народа» обратилось к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой об исключении Алишера Моргенштерна* из реестра иностранных агентов. Сергей Зайцев, возглавляющий организацию, отметил, что рэпер оставил прежний аморальный образ жизни, сообщает NEWS.ru .

«Мы не только за постоянные блокировки и запреты. Во всем есть справедливая середина. Алишер*, ранее открыто демонстрировавший аморальный образ жизни, сейчас демонстрирует перемены. Он признал, что скучает по России, обращается к духовным ценностям и помогает нуждающимся детям. Считаем, что это дает основания для рассмотрения его ситуации», — подчеркнул Зайцев.

Он акцентировал внимание на том, что любой человек имеет право на ошибку и исправление, поэтому, если раскаяние Моргенштерна* подлинно, стоит это учитывать. По его мнению, артист молод и обладает потенциалом — он способен принести пользу обществу, если его энергию направить в правильное русло.

Организация убеждена в необходимости предоставления шанса на искупление. В случае, если Алишер* продемонстрирует искренность своих изменений, а не просто игру на публику, желая загладить вину перед страной, «Зов народа» поддержит его возвращение к нормальной жизни, заключил глава организации.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.