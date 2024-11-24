Террористы в Мали перебили группу бойцов ЧВК «Вагнер»

сегодня в 10:31

Bloomberg: террористы убили шестерых «вагнеровцев» во время нападения в Мали

На группу солдат ЧВК «Вагнер» 21 ноября совершили нападение в Мали. Шесть человек погибли, сообщает РБК со ссылкой на материал Bloomberg.

На «вагнеровцев» напали боевики террористической группировки «Джамат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), которая связана с «Аль-Каидой»*. Она действует в центральной части Мали.

Инцидент произошел 21 ноября. Рядом с малийским городом Мопти боевики устроили засаду на колонну «вагнеровцев». В результате «солдат удачи» застрелили, а автомобили сожгли.

Одной из задач погибших бойцов ЧВК «Вагнер» была защита контрольно-пропускного пункта.

Ранее в Мали при выполнении боевого задания погиб командир девятого штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько. Он отправился на помощь солдатам, которые попали в руки к превосходящим силам противника.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.