Террористы в Мали перебили группу бойцов ЧВК «Вагнер»
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На группу солдат ЧВК «Вагнер» 21 ноября совершили нападение в Мали. Шесть человек погибли, сообщает РБК со ссылкой на материал Bloomberg.
На «вагнеровцев» напали боевики террористической группировки «Джамат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), которая связана с «Аль-Каидой»*. Она действует в центральной части Мали.
Инцидент произошел 21 ноября. Рядом с малийским городом Мопти боевики устроили засаду на колонну «вагнеровцев». В результате «солдат удачи» застрелили, а автомобили сожгли.
Одной из задач погибших бойцов ЧВК «Вагнер» была защита контрольно-пропускного пункта.
Ранее в Мали при выполнении боевого задания погиб командир девятого штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Михаил Приходько. Он отправился на помощь солдатам, которые попали в руки к превосходящим силам противника.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.