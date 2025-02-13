Террористы пытались взорвать железнодорожный вокзал в Пскове
ФСБ предотвратила теракт на вокзале в Пскове
Фото - © Mackavi. Собственная работа/Wikipedia.org
Слаженная работа сотрудников Федеральной службы безопасности позволила предотвратить готовящийся в Пскове теракт на железнодорожном вокзале, сообщает РИА Новости.
Предварительно известно, что теракт на железнодорожном вокзале хотели совершить исламисты, но им помешали.
Все подробности случившегося устанавливаются.
Ранее в России предотвратили теракт с использованием очков дополнительной реальности. Партия гаджетов была заминирована и должна была взорваться при первом включении.