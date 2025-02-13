Террористы пытались взорвать железнодорожный вокзал в Пскове

сегодня в 11:59

ФСБ предотвратила теракт на вокзале в Пскове

Слаженная работа сотрудников Федеральной службы безопасности позволила предотвратить готовящийся в Пскове теракт на железнодорожном вокзале, сообщает РИА Новости .

Предварительно известно, что теракт на железнодорожном вокзале хотели совершить исламисты, но им помешали.

Все подробности случившегося устанавливаются.

Ранее в России предотвратили теракт с использованием очков дополнительной реальности. Партия гаджетов была заминирована и должна была взорваться при первом включении.