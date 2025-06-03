«Терпение уже заканчивается»: элитный ЖК в Москве погрузился в «полный блэкаут»

«Полный блэкаут» произошел в премиальном московском ЖК «Павелецкая Сити», цены на квартиры в котором начинаются от 16 млн рублей, утверждают жильцы. По их словам, дом на 46 этажей обесточен уже вторые сутки, и они не могут подняться в свои квартиры из-за неработающих лифтов, сообщает «Осторожно, Москва» .

Собеседники журналистов рассказали, живущие в доме дети и пенсионеры перестали выходить из своего жилья. Владельцы квартир также не могут приготовить себе еду, потому что ЖК до сих пор обесточен.

«Терпение у жителей уже заканчивается: кто-то писал заявления в полицию, кто-то требовал от МЧС вмешаться, но тишина», — утверждает один из жильцов.

В управляющей компании пояснили, что часть помещений ЖК пришлось отключить от электричества из-за пожара на подземном паркинге. Сейчас электрики ремонтируют главный распределительный щит (ГРЩ) дома.