«Теперь я пешеход»: в Оренбурге мужчина снял свой горящий автомобиль на видео

В Оренбурге мужчина снял свой горящий автомобиль на видео

В Оренбурге местный житель снял свой горящий автомобиль на видео. В результате возгорания транспортное средство полностью выгорело, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как мужчина с улыбкой стоит на фоне своего горящего автомобиля и комментирует происходящее.

«Доброе утречко, славное. Теперь пока что я пешеход. Надо ехать на вахту денюжку зарабатывать. Как-то так», — невозмутимо заявил происходящее владелец авто.

В результате ЧП автомобиль жителя Оренбурга восстановлению не подлежит.