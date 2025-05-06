«Теперь я пешеход»: в Оренбурге мужчина снял свой горящий автомобиль на видео
В Оренбурге мужчина снял свой горящий автомобиль на видео
В Оренбурге местный житель снял свой горящий автомобиль на видео. В результате возгорания транспортное средство полностью выгорело, сообщает Mash.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина с улыбкой стоит на фоне своего горящего автомобиля и комментирует происходящее.
«Доброе утречко, славное. Теперь пока что я пешеход. Надо ехать на вахту денюжку зарабатывать. Как-то так», — невозмутимо заявил происходящее владелец авто.
В результате ЧП автомобиль жителя Оренбурга восстановлению не подлежит.