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Тело женщины достали из авто, рухнувшего в Обводной канал в Петербурге после ДТП

Спасатели достали из реки автомобиль, который после ДТП пробил ограждение и рухнул в Обводной канал в Петербурге. В машине находилось тело женщины, сообщает пресс-служба МЧС России.

В субботу утром в результате ДТП на повороте с улицы Рыбинской черный паркетник марки Mercedes-Benz пробил ограждение и упал в воду. Предположительно, водитель после столкновения перепутала педали.

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательной службы вытащили на берег женщину. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу.

Вторая женщина погибла. Ее тело подняли на поверхность вместе с автомобилем с помощью автокрана и спецсредств.