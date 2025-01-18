Тело женщины достали из авто, рухнувшего в Обводной канал в Петербурге после ДТП
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Спасатели достали из реки автомобиль, который после ДТП пробил ограждение и рухнул в Обводной канал в Петербурге. В машине находилось тело женщины, сообщает пресс-служба МЧС России.
В субботу утром в результате ДТП на повороте с улицы Рыбинской черный паркетник марки Mercedes-Benz пробил ограждение и упал в воду. Предположительно, водитель после столкновения перепутала педали.
Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательной службы вытащили на берег женщину. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу.
Вторая женщина погибла. Ее тело подняли на поверхность вместе с автомобилем с помощью автокрана и спецсредств.