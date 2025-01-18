сегодня в 08:08

Иномарка с людьми упала в реку Фонтанку в Петербурге

Черный Range Rover с водителем и двумя пассажирами упал в реку Фонтанку в Петербурге, сообщает Mash .

Машина ехала на огромной скорости по улице Большой Подъяческой. Внутри находились двое мужчин и девушка.

В районе 04:45 в субботу на набережной Фонтанки около перекрестка с Никольским переулком внедорожник пробил ограждение, повалил светофор, а затем рухнул в реку.

Пассажиров и водителя иномарки достали из воды. Как рассказали очевидцы, все трое были пьяны. Пострадавшие получили обморожения.