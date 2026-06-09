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Тело зацепера извлекли с крыши поезда на Ярославском направлении

Зацепер получил смертельные травмы на станции Чкаловская на Ярославском направлении. Его тело нашли на крыше поезда, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

Труп зацепера извлекли с крыши поезда 6477 «Фрязево — Москва-Ярославская». Для этого пришлось вызвать специальные службы.

В Telegram-каналах появилась неподтвержденная информация, что погибшим мог быть создатель канала «Подслушано МЦД-4 | Апрелевка — Железнодорожная МЦД4», который был убежденным противником зацепинга.

Ранее зацепер погиб, упав между вагонами на Белорусском направлении МЖД.

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