Тело ученого нашли в кабинете института в Протвине

В институте физики высоких энергий в Протвине в кабинете обнаружили тело 49-летнего ученого, кандидата наук, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Мужчина в последнее время работал над докторской диссертацией. Он задерживался у себя в кабинете допоздна. Его тело обнаружили только вечером.

При этом явных причин для самоубийства у ученого не было. Но коллеги сообщили, что кандидат наук остро переживал развод с супругой.

Ранее мужчина погиб при пожаре, который произошел в квартире в московском районе Южное Тушино. Возгорание случилось прошедшей ночью.