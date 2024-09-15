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Мужчина погиб при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

Мужчина погиб в результате возгорания в квартире жилого дома на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Трагедия произошла прошлой ночью в районе Южное Тушино. В многоэтажке на Сходненской улице загорелась квартира, расположенная на третьем этаже. При тушении возгорания сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины 1989 года рождения.

Точная причина возгорания в квартире будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Прокуратура держит на контроле ход и результаты проверки по факту случившегося.