Мужчина погиб при пожаре в квартире на северо-западе Москвы
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Мужчина погиб в результате возгорания в квартире жилого дома на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Трагедия произошла прошлой ночью в районе Южное Тушино. В многоэтажке на Сходненской улице загорелась квартира, расположенная на третьем этаже. При тушении возгорания сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины 1989 года рождения.
Точная причина возгорания в квартире будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Прокуратура держит на контроле ход и результаты проверки по факту случившегося.