Тело российского журналиста Евгения Сафронова нашли в пригороде Парижа

Как пишет французская газета Le Figaro, трагедия произошла 6 января. Тело Сафронова обнаружили под окнами его квартиры, расположенной на 7-м этаже.

Предположительно, 38-летний мужчина мог покончить с собой, так как у окна в квартире стоял стул. Также полицейские нашли в апартаментах россиянина множество лекарств в мусорном ведре.

По словам журналиста Дениса Балашова, Сафронов уехал из России еще до начала СВО. Издательство, где работал Евгений, было признано иноагентом. Примерно полгода назад Сафронов переехал в Париж. У него была депрессия, а на прошлой неделе он заявил о взломе своих телефонов, аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, а также личного кабинета на портале Госуслуг, «что окончательно выбило его из равновесия».

