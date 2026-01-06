сегодня в 11:25

Пермяк разбился насмерть во Вьетнаме, но его тело не хотят отправлять в РФ

46-летний Денис Н. из Кунгура в Пермском крае погиб во Вьетнаме на новогодних каникулах. Чтобы семья вернула его тело в Россию, ей придется заплатить около 1 млн рублей, сообщает Baza .

Мужчина вместе с супругой прилетели во Вьетнам 22 декабря, приобретя недорогой тур.

29 декабря Денис Н. попал в ДТП на мопеде. На повороте он слетел со скутера и порвал селезенку.

В ближайшей больнице мужчину не захотели принимать, поэтому дорога до иного медучреждения в Хошимине заняла примерно четыре часа.

Врачи провели операцию, в ходе которой Дениса ввели в медикаментозную кому. Доктора говорили семье, что мужчина выживет.

3 января самочувствие Дениса Н. ухудшилось. К вечеру он скончался.

Труп мужчины до сих пор лежит в морге. От семьи требуют оплатить лечение и отказываются выдавать тело до этого момента.

Долг составляет 300 млн донгов или около 1 млн рублей. Страховая компания не стала погашать задолженность, отметив, что это «не страховой случай».

Семья решила кремировать мужчину во Вьетнаме. За это предстоит заплатить 355 тыс. рублей.

Средства семья вынуждена отправлять за границу, поэтому некоторые суммы «съедает» комиссия. Супруга умершего находится одна во Вьетнаме. В РФ их ожидает 16-летняя дочь.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.