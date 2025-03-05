Тело пролежало месяц: труп пациентки нашли на чердаке больницы в Орехово-Зуеве

Тело 56-летней пациентки с перебинтованной головой нашли на чердаке больницы в Орехово-Зуеве. Труп пролежал около месяца в техническом помещении на пятом этаже 1-й городской больницы под вентиляцией, сообщает Baza .

На покойной почти ничего не было, кроме взрослых подгузников. Судя по гнилостным изменениям и запаху, женщина пролежала под вентиляцией около месяца. Нашел ее не врач, а пациент, который зачем-то забрался на чердак.

Медики проверили списки и вычислили, что покойная — 56-летняя жительница Солнечногорска. Она поступила в больницу 17 января, а потом попросту исчезла. При этом персонал ее ухода не заметил.

Позже родственники приехали проведать женщину, но им сообщили, что она самостоятельно покинула стены медучреждения. Теперь в причинах смерти пациентки разбираются правоохранительные органы.

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