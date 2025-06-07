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Тело новорожденной в пакете нашли на берегу озера в Красноярском крае

На берегу озера в районе села Зыково в Красноярском крае нашли тело новорожденной, завернутое в полотенце и пакет, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Мертвую девочку обнаружили днем 6 июня.

По факту страшной находки следователь возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного). Начаты следственные действия, а также оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить личность матери девочки и все обстоятельства инцидента.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы узнать, был ребенок живым или мертворожденным.