Тело не возвращают: россиянка скончалась в Египте после ужина в ресторане

Туристка из России скончалась после ужина в ресторане пятизвездочного отеля в Египте. Ее тело долгое время не могут вернуть на родину, сообщает SHOT .

69-летняя женщина из Самарской области впервые в жизни отправилась отдыхать за границу. Вместе с подругой она заселилась в пятизвездочный отель Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм-эль-Шейхе. После ужина в ресторане, в меню которого были креветки в тесте и кальмары, у туристки ухудшилось самочувствие. У нее начались диарея, рвота, также поднялась высокая температура.

Женщина пыталась лечиться сама, однако улучшений не было. На третий день она попала в больницу.

Медики выявили тяжелую бактериальную инфекцию, вызвавшую сильное воспаление, критическую анемию и токсическое поражение печени. Позже у туристки развились септический шок и полиорганная недостаточность. Спустя 12 дней женщина скончалась в египетской больнице.

Медпомощь обошлась в 28 тысяч долларов (около 2,1 млн рублей). Лечение проводилось за счет клиники. Врачи сообщили родным погибшей, что причиной смерти стала остановка сердца, однако официальное заключение не выдают до погашения денежного долга.

Страховая компания выразила готовность оплатить перевозку тела, но для этого нужно сначала рассчитаться с госпиталем. Деньги на оплату долга уже собрали земляки погибшей из поселка Мирный, однако с отправкой их в Египет возникли трудности из-за ограничений на международные переводы.

Родственники обратились за помощью в российское консульство. Тело туристки уже третью неделю остается в больнице, а за его хранение продолжает начисляться плата.

