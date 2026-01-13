Тело нашли в канаве: американский бульдог загрыз хозяина в Лоне

сегодня в 11:10

В немецком городе Лоне (Нижняя Саксония) американский бульдог стал причиной гибели своего 33-летнего владельца. Тело мужчины было найдено в сточной канаве, сообщает Сайт MK.Ru со ссылкой на агентство DPA.

Предварительно, вскрытие показало, что причиной смерти мужчины, найденного бездыханным, стало нападение его собственного питомца. Представитель правоохранительных органов заявил, что данные экспертизы свидетельствуют о схватке с животным.

После происшествия бульдог не покидал место убийства хозяина, а при появлении спасательных служб демонстрировал неадекватное поведение и нервозность.

Мотивы агрессии остаются невыясненными, в настоящее время собака находится в приюте.

