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сегодня в 14:02

Тело мужчины с простреленной головой нашли в гараже в Новой Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

В пятницу в одном из гаражей в поселке Рязановское было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

В настоящее время столичные следователи и криминалисты продолжают работу на месте преступления. Также правоохранительные органы устанавливают местонахождение подозреваемого с целью его задержания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее тело 56-летней пациентки с перебинтованной головой нашли на чердаке больницы в подмосковном Орехово-Зуеве. Женщина пролежала под вентиляцией около месяца.